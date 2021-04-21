Чехия потребует от России компенсацию за взрывы во Врбетице

https://static.news.ru/photo/58a2737c-a339-11eb-8c34-96000091f725_660.jpg Якуб Кулганек Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Власти Чехии намерены требовать от России компенсации или извинений за разрушения от взрывов во Врбетице. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил глава Министерства обороны европейского государства Якуб Кулганек. Его слова передаёт издание Lidove Noviny.

Речь идёт о взрыве на складе с боеприпасами, который произошёл в 2014 году. Власти страны подозревают в причастности к инциденту спецслужбы России. В Кремле уже прокомментировали эти обвинения, назвав их возмутительными и голословными.

Чешский парламент призвал власти потребовать от России компенсировать ущерб, нанесённый в результате взрывов. Прежде о готовящемся иске по этому поводу говорил премьер страны Андрей Бабиш. По его словам, соответствующим документом занимается Минфин республики.

Позднее на этот счёт высказался Кулганек. Он отметил, что пострадавшее государство имеет право требовать компенсации от того, кто нанёс ему ущерб.

Это может быть либо восстановление утраченного до его первоначального состояния, либо материальная компенсация, либо удовлетворение в форме, например, признания или извинения. Мы обсуждаем варианты, — заявил чиновник.

Ранее Чехия выслала 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которых обвинила в работе на российские спецслужбы. В ответ Москва выдворила 20 сотрудников чешского посольства. При этом в РФ обвинения назвали возмутительными и голословными.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не позволит другим государствам общаться с собой в ультимативной форме. Так он прокомментировал требования чешской стороны вернуть обратно выдворенных из Москвы чешских дипломатов.