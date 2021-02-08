В Чехии назвали урон от пандемии большим, чем от Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/edc2391e-6a0a-11eb-b2dc-96000091f725_660.jpg Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global look Press

Пандемия коронавируса и введённые из-за неё социальные ограничения нанесли ущерб, который не наносило никакое другое событие в истории. Такое мнение высказала министр образования по делам молодёжи и спорта Чехии Яна Малачова.

По её словам, на какое-то время жизнь всей страны остановилась.

Даже Вторая мировая война не нанесла [такого урона], как COVID-19. Ни в какой иной [исторической] ситуации у нас не было того, чтобы дети не ходили в школу, — приводит слова Малачовой Mlada fronta DNES.

Несмотря на то что эпидемия пока не идёт на спад, чешские власти намерены постепенно возобновить работу образовательных учреждений — школ и вузов. По данным премьер-министра Андрея Бабиша, это может произойти в течение ближайших недель.

Главное условие, по его словам, — это соблюдение максимальных мер эпидемиологической безопасности, передаёт ТАСС. Он признал, что это «большой риск». Поэтому, по словам политика, предстоит тщательно продумать дальнейшие шаги.

С 5 октября 2020 года в Чехии восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введён до 14 февраля. В стране сохраняется масочный режим и действуют жёсткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без веского повода.

Кроме того, с 30 января въезд иностранцев на чешскую территорию разрешён только в случаях крайней необходимости.

Ранее, как писал NEWS.ru, Бабиш проинформировал, что власти Чехии рассматривают возможность обязать жителей страны носить в общественных местах респираторы вместо масок. Предполагается, что таким образом защита от коронавируса в стране станет более эффективной.