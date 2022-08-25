В Чехии назвали смехотворными заявления о возможности войны с Россией Экс-глава МИД Чехии Каван: слова о войне с Россией смехотворны, опасны

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Экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван заявил, что предположения о возможном столкновении Москвы и Праги смехотворны. Угрозой для Чехии является дальнейшая отправка вооружений Украине, отметил он в эфире Radio Universum.

Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия в случае успеха пройдет через всю Украину в Приднестровье, а потом через Словакию придет и к нам. Это прямо-таки дурная шутка. Поэтому я не думаю, что нам угрожает какая-то военная опасность, — подчеркнул дипломат.

Каван указал на то, что военная помощь Киеву скоро начнет дорого обходиться Чехии и это скажется на уровне жизни соотечественников, приведет к росту цен. Кроме того, масштабные поставки вооружений Киеву снизили обороноспособность Праги.

Сейчас мы на грани. Мы опустошили все наши склады и еще продолжаем отправлять партии оружия на Украину. Таким образом, для собственной обороны у нас уже мало что осталось, — заключил экс-министр.

Ранее стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала «абсолютный дефицит» собственный запасов оружия в армии страны. Поэтому поставки вооружения Украине находятся на «тонкой грани», заявила глава немецкой дипломатии. Министр добавила, что Германия хочет поддержать Украину в военном отношении всем, что у неё есть.