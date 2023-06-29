В Чехии назвали Россию и КНР угрозами национальной безопасности Глава МИД Чехии назвал Россию и КНР угрозами национальной безопасности страны

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ян Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Россия и Китай представляют угрозу национальной безопасности страны. Такое положение зафиксировано в стратегии, одобренной правительством республики, рассказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вело Чешское телевидение.

Дипломат заявил, что в Европе закончился период мира и на ухудшение обстановки в сфере безопасности Прага отреагировала принятием соответствующей стратегии.

Новая стратегия безопасности ясно указывает на угрозы, связанные с Россией и Китаем. Россию и Китай объединяет интерес в ослаблении влияния и единства демократических стран, — подчеркнул Липавский.

По его словам, Москва сознательно нарушает стабильность в Чехии, а Пекин «ставит под сомнение международный порядок», что несет негативные последствия для безопасности.

Глава чешского МИД пояснил, что одобренный правительством документ должен помочь руководству республики быть готовыми к такому варианту развития событий, как превращение в «участника вооруженного конфликта». При этом делаем все для предотвращения подобного сценария, уточнил Липавский. По его мнению, ключевым фактором безопасности Чехии является ее членство в НАТО и Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что в Чехии суд района Прага-1 приговорил мужчину, в марте повредившего автомобиль с украинским номерным знаком, к условному тюремному заключению сроком на шесть месяцев с испытательным сроком в два года и годичным запретом на пребывание в столице страны. Мужчина признал себя виновным.