В Чехии назвали хамством ответ офиса Зеленского на призывы о мире

Фото: Igor Zehl/CTK/Global Look Press

Чешский публицист Либор Дворжак в колонке для iROZHLAS назвал хамством ответ советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского на призывы Европы о мире. По словам эксперта, перспектива продолжительного конфликта на Украине стала причиной разногласий среди западных партнёров Зеленского.

В ЕС, к примеру, так и не смогли договориться, надо ли поддерживать агрессивные устремления Украины или всё же стоит добиваться дипломатического разрешения ситуации. При этом Киев категорически отвергает последний вариант.

Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жёсткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски, — высказался о ситуации Дворжак.

Эксперт отметил, что Украина потребовала ввести новые антироссийские санкции и ускорить поставки тяжёлого вооружения в ответ на призывы европейцев выбрать дипломатический путь.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил США «образцово-показательной истерикой», если правительство не передаст Киеву РСЗО. Также Арестович прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что Белый дом не планирует поставлять к ракетно-зенитным комплексам ракеты большой дальности, которыми украинские военные могли обстреливать территорию России.