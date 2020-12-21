В Чехии назвали дату первой прививки от коронавируса

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В Чехии готовятся к вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш, уже известна дата, когда в стране сделают первую прививку.

Первая прививка от коронавируса будет сделана 27 декабря, если первая партия поступит 26 декабря, — заявил глава правительства.

Чешские власти закупили вакцину при посредничестве Еврокомиссии, до конца текущего года препарат должен быть доставлен во все 14 регионов страны. Стоит отметить, что чехи будут прививаться американской вакциной Pfizer — той, о странной реакции на которую недавно сообщали СМИ. Стало известно, что двум медработникам на Аляске потребовалась медицинская помощь. Впрочем, никаких угроз их жизни и здоровью в итоге не возникло.

Жители Праги будут прививаться в Центральном военном госпитале — предполагается, что в день пройти вакцинацию сможет до 300 пациентов. При этом первые вакцины, как и во многих странах мира, получат медики. Затем прививки будут сделаны гражданам с тяжёлыми хроническими заболеваниями и сотрудникам служб, которые непосредственно контактируют с заразившимися коронавирусом.

Массовая вакцинация жителей Чехии запланирована уже на январь. Она будет добровольной и бесплатной. Сам Андрей Бабиш тоже готовится получить прививку. Однако он испытывает проблемы со здоровьем, потому ждёт рекомендации своего лечащего врача.

В общей сложности Чехия должна получить более 12 млн доз вакцины. По оценкам властей, этого должно хватить, чтобы к лету привить более половины граждан — при населении страны в 10,71 млн человек.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Сербии Александр Вучич рассказал о возможности совместного с Россией производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» в республике. По его словам, если все показатели окажутся хорошими, а пока они положительные, такая возможность есть.

15 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.