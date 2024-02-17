В Чехии нашли способ быстро вооружить ВСУ Президент Чехии: Прага нашла иностранные источники из сотен тысяч снарядов для ВСУ

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Чехия нашла возможность получить за рубежом сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть поставлены Украине в течение нескольких недель при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров, сообщил чешский президент Петр Павел в ходе дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам политика, ситуацию на Украине в настоящий момент можно охарактеризовать как сложную, передает агентство ЧТК.

Мы идентифицировали полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, — сказал чешский лидер.

По данным ЧТК, в странах НАТО снаряды калибра 155 миллиметров считаются стандартизированными боеприпасами, которые могут быть использованы в сочетании с оружием целого ряда стран — участниц Альянса. Что касается снарядов калибра 122 миллиметра, то они использовались в советских гаубицах.

Павел также отметил, что ситуация на поле боя значительно изменилась с прошлого года и она «нехорошая». Россия, по мнению чешского политика, научилась на ошибках, изменила тактику и перевела экономику на военный уровень. В связи с этим Запад должен улучшить свою помощь Украине и поддержать ее оружием и боеприпасами «из всех доступны источников», уверен Павел.

Ранее стало известно, что МИД Чехии предложил правительству продлить на неограниченный период действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам РФ и Белоруссии. Ограничение было введено после начала военных действий на Украине на период до конца марта этого года.