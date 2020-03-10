https://static.news.ru/photo/4f083676-62b2-11ea-aff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Krumphanzl/Global Look Press

Власти Чехии приняли решение с 11 марта закрыть начальные и средние школы на фоне распространения COVID-19, сообщил премьер Андрей Бабиш.

В отношении университетов подобных ограничений на работу пока вводить не станут. По словам политика, в стране запретят проведение мероприятий численностью 100 и более человек. По данным на 9 марта, в Чехии был выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией, отмечает CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что все школы и университеты автономного сообщества Мадрид с 11 марта будут закрыты в рамках мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом в Испании.