Власти Чехии приняли решение с 11 марта закрыть начальные и средние школы на фоне распространения COVID-19, сообщил премьер Андрей Бабиш.
В отношении университетов подобных ограничений на работу пока вводить не станут. По словам политика, в стране запретят проведение мероприятий численностью 100 и более человек. По данным на 9 марта, в Чехии был выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией,
Ранее NEWS.ru писал, что все школы и университеты автономного сообщества Мадрид с 11 марта будут закрыты в рамках мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом в Испании.
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