В Чехии хотят упразднить пост уполномоченного по отношениям с Россией Правительство Чехии рассмотрит вопрос об упразднении должности уполномоченного по отношениям с Россией

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В Чехии собираются в среду, 29 июня, рассмотреть вопрос об упразднении поста уполномоченного по чешско-российским отношениям, пишет издание České noviny. Еще в 2020 году на эту должность в стране назначили главу международного отдела администрации президента Рудольфа Индрака.

К 30 июня планируется упразднить пост уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который два года назад был назначен глава международного отдела администрации президента Рудольф Индрак. Правительство рассмотрит этот вопрос на заседании в среду, — сообщило издание.

Соответствующий пост был создан правительством Чехии для того, чтобы нормализовать отношения страны с Россией. На ближайшее время были запланированы переговоры с одним из заместителей главы МИД России о том, чтобы пересмотреть связи между Прагой и Москвой полностью. Но после того как спецслужбы Чехии обвинили российских коллег в организации взрывов во Врбетице, отношения между двумя государствами стали стремительно ухудшаться. Прага даже потребовала от Москвы компенсации ущерба после взрывов, которые произошли в 2014 году.