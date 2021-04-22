Генконсульство России в Чехии облили кетчупом

https://static.news.ru/photo/699e500c-a40f-11eb-9a41-96000091f725_660.jpg Фото: ctk.cz

В чешском городе Брно стены российского генконсульства облили кетчупом. Об этом сообщает местное издание Lidovky.cz.

Информация о происшествии поступила в полицию 22 апреля. Сейчас ведётся расследование о нанесении ущерба иностранному имуществу.

Ранее подобный инцидент произошёл с российским посольством в Праге. Кетчуп должен был символизировать кровь двух людей, которые погибли при взрыве во Врбетице в 2014 году.

Отношения между Россией и Чехией ухудшились после обвинений Москвы в причастности к взрыву боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году. Якобы к этому причастны российские спецслужбы. Полиция страны объявила в розыск двух россиян: Александра Петрова и Руслана Боширова, которые будто бы за день до взрыва были на складах и даже попали на записи камер видеонаблюдения.

Чехия выслала из России 18 российских дипломатов, которых считают причастными к взрыву. Москва объявила в ответ персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. После этого чешская сторона решила сократить число сотрудников в российском посольстве в Праге: дипломатов будет меньше на 20 человек, а технических сотрудников на 42. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на это потребовала сократить состав посольства Чехии в Москве, учитывая диспаритет. Также дипломат подчеркнула, что в Праге в ответ на недружественные действия получили от России «то, о чём не мечтали даже в страшном сне». Захарова отметила, что раздувая дипломатический скандал, Чехия «сама не понимала, во что себя втягивает». Это хуже любого страшного сновидения.