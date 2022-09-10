В Чехии допустили выход Венгрии из ЕС Чешский министр Бек: Венгрия прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Будапешт, Венгрия

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что позиция Будапешта по отношениям с Россией может привести к выходу Венгрии из Евросоюза. Бросается в глаза позиция Венгрии по санкциям против Москвы, которая отличается от позиции других членов ЕС, отметил он в эфире радиостанции Český rozhlas Plus.

В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу, — рассказал чиновник.

На уточняющий вопрос ведущего Бек допустил возможность выхода Венгрии из Евросоюза. При этом чешский министр заявил о планах «много работать» для удержания Будапешта в фарватере общеевропейской политики.

Ранее стало известно, что 9 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе задал вопрос, стоит ли сохранять санкции против России. Министр объяснил свой вопрос тем, что рестрикции не оправдали ожиданий политической верхушки Европы и попросту «провалились».