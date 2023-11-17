В Чехии частично опечатали принадлежащую России недвижимость

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В Чехии опечатали часть принадлежащих России объектов недвижимости, сообщает издание СТК. В число таких зданий попали школа на Крупковой площади, дом на улице Овенецка, вилла на улице Под Каштаны в Праге, а также здание бывшего консульства в Карловых Варах.

В публикации уточняется, что введенные правительством Чехии санкции в отношении российской собственности в стране не распространяются на посольство РФ и другие здания российской дипмиссии. Отмечается также, что Чехия хочет способствовать заморозке российских активов в Евросоюзе.