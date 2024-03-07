В Чехии расширят производство боеприпасов на сотни миллионов евро Bloomberg: чешский холдинг CSG вложится в производство снарядов для Украины

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Чешский холдинг Czechoslovak Group, специализирующийся на производстве боеприпасов и военной техники, намерен вложить несколько сотен миллионов евро в поставки снарядов Украине, заявил Bloomberg владелец компании Михал Стрнад. Он также уточнил, что объемы производства на заводах, расположенных в Словакии, Испании и Сербии, выросли более чем в 10 раз с февраля 2022 года.

По данным агентства, сейчас руководство холдинга ищет новые площадки для расширения производства снарядов, а также ведет переговоры с украинской стороной о совместном предприятии. Михаил Стрнад добавил, что Украина могла бы получить военные технологии при условии подписания соглашения.

Если бы у нас было соглашение, мы бы передали наши технологии Украине. Таким образом, мы могли бы использовать их возможности и их людей для увеличения производства артиллерийских и танковых снарядов, — пояснил глава холдинга.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тис заявил, что Европе нечем будет сражаться в случае глобального конфликта. По его словам, арсеналы сильно истощены из-за поставок Украине, а запасы высококачественных боеприпасов крайне малы. На восполнение складов потребуется немало времени.