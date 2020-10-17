В Charlie Hebdo возмутились убийством преподавателя под Парижем

https://static.news.ru/photo/ddd8279e-104a-11eb-ad39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Pestellini via imago-images.de/Global Look Press

Редакция французского сатирического журнала Charlie Hebdo отреагировала на новость об убийстве под Парижем преподавателя, которое было совершено религиозным фанатиком. Сотрудники издания разделили ужас и возмущение в связи с преступлением.

Ранее в СМИ появились сведения, что учитель был обезглавлен. На одном из недавних своих уроков, темой которого стала свобода слова, он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Согласно предварительной версии, убийцей мужчины стал один из учеников. По версии, которая пока что не получила официального подтверждения, им оказался 18-летний Абдулак Анзоров.

После совершённого убийства он опубликовал на своей странице снимок отрубленной головы. Он написал под фото, что казнил «пса ада, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».

Charlie Hebdo fait part de son sentiment dâhorreur et de rÃ©volte aprÃ¨s quâun enseignant dans lâexercice de son mÃ©tier a Ã©tÃ© assassinÃ© par un fanatique religieux. Nous exprimons notre plus vif soutien Ã sa famille, Ã ses proches ainsi quâÃ tous les enseignants. — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 16, 2020

В издании Charlie Hebdo выразили поддержку близким и родным убитого преподавателя. Представители журнала заявили, что нетерпимость перешагнула через новый порог и, похоже, не собирается останавливаться ни перед чем.

Этот мерзкий поступок должен сделать французов более воинственными, чем когда-либо, в защите нашей свободы, и только решимость политической власти и всеобщая солидарность победят эту фашистскую идеологию, — сообщается на странице издания в Twitter.

Как писал NEWS.ru, французский президент Эммануэль Макрон считает убийство преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин террористической атакой.