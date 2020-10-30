В церквях Франции с 2 ноября службы будут совершаться без прихожан

https://static.news.ru/photo/205a5816-1add-11eb-98fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

С понедельника богослужения во французских церквях будут проходить в закрытом режиме. Такие меры приняты в связи с профилактикой COVID-19. Об этом сообщили верующим в русском храме Всех Святых в Страсбурге.

При этом церкви будут открыты для посещения и индивидуальной молитвы, но работать будут по особому расписанию.

Игумен Филипп (Рябых), который является настоятелем русского храма в Страсбурге, призвал паству побывать на богослужениях на предстоящих выходных, «учитывая возможный длительный период "затвора", который всем нам предстоит», приводит его слова «Интерфакс».

При этом во Франции из-за одного из главных католических праздников, Дня Всех Святых, который отмечается 1 ноября, власти приняли решение провести открытые службы 31 октября и 1 ноября. Кроме того, в эти дни разрешено посетить и кладбища.

В Русской православной церкви (РПЦ) тоже рекомендовали закрывать монастыри в регионах в качестве мер против распространения коронавирусной инфекции. Соответствующая рекомендация содержится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия, писал NEWS.ru.