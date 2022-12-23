В церковь с грелкой, огни по графику: как ЕС экономит энергию на Рождество Праздничная иллюминация не исчезла из европейских столиц. Но им пришлось перейти в режим энергосбережения

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Мрачные прогнозы, что из-за газового кризиса Старый Свет погрузится во тьму на Рождество, не оправдались. Но европейским столицам и небольшим городам приходится заметно экономить на электроэнергии. Порой власти идут на необычные ухищрения. Все ноу-хау — в обзоре NEWS.ru.

Нельзя без радости

Как пишет Business Insider, «многие страны по всей Европе этой зимой отказались от рождественских гирлянд, чтобы сэкономить энергию».

Это один из способов, которым страны на севере и юге Европы пытаются сократить потребление электроэнергии в преддверии зимы, — признает издание.

К примеру, в городах Португалии новогодние огни горят строго с шести вечера до полуночи. После 6 января их вовсе уберут с улиц. В Копенгагене уличную подсветку на Рождество свернули на 60%. А в Вене впервые без праздничного освещения осталось бульварное кольцо Ринг. В столице Франции на Елисейский полях стало меньше иллюминации. «В глаза это не сильно бросается. Скорее, речь идет о символическом жесте. Любое ограничение здесь подается как ответственный шаг», — пояснил NEWS.ru собеседник в Париже.

Фото: Paulo Spranger/Keystone Press Agency/Global Look Press В Лиссабоне рождественские огни горят строго с шести вечера до полуночи

В Германии за несколько недель до Рождества начались разговоры о том, этично ли сверх меры освещать немецкие улицы, дворы и дома, когда электроэнергия дорожает, а на Украине продолжаются боевые действия.

Так ли уж необходимо, чтобы с вашего балкона свисала гирлянда с Сантой, а на крыше красовалось стадо оленей с мигающими носами? Некоторые считали, что избыточную иллюминацию вообще надо отменить в знак солидарности с Украиной. Но другие говорили обратное: во времена кризиса особенно важно поднимать моральный дух людей, и рождественские украшения очень кстати, — отмечал портал Deutsche Welle (немецкое издание, внесенное минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Но даже сторонники ограничений признавали: «Мы не призываем встречать Рождество во тьме».

В итоге каждый город рассудил по-своему. Например, сенат Берлина принял решение не финансировать дополнительное освещение улиц за счет бюджета. И все же на одной из самых известных столичных улиц Курфюрстендамм к Рождеству загорелись 140 тысяч энергосберегающих лампочек. Деньги собрали за счет частных взносов, пишет издание. А вот знаменитый бульвар Унтер-ден-Линден остался в этом году без праздничной подсветки.

Фото: IMAGO/Sabine Gudath/Global Look PRess На рождественских палатках в Берлине все огоньки светодиодные

Кроме того, по всей Германии засияли огнями (разумеется, светодиодными) рождественские базары. Палатки с глинтвейном, вафлями, сосисками и новогодними игрушками возобновили работу после двухлетнего перерыва на радость немцам. Правда, многие работали слегка по урезанному графику.

Кое-где рынки открывались на пару часов позже, например не в 16:00, а в 18:00. У нас главный рынок перед Кельнским собором обычно работал до самого Нового года. Так было до «короны». Но в этом году он закрылся уже 23 декабря, как и большинство базаров в стране, — поделилась с NEWS.ru живущая в Кельне соотечественница Дарья.

Она подтвердила, что немцы стали заметно экономить на уличной иллюминации и подсветке общественных зданий. И прислала фото Кельнского собора, который сейчас вообще не подсвечивают. С наступлением темноты он, словно призрак, почти не виден позади ярмарочных огней.

Многие церкви в Германии больше не светятся ночью.

Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich/Global Look Press Рождество в Саксонии

Представления о том, что к Рождеству здания церквей должны быть перегружены декором, явно преувеличены. Можно обойтись и без него, — заявил представитель Берлинского архиепископства.

Тепло внутри

При этом немецкие церкви затягивают пояса и изнутри. Как сообщает портал merkur.de, многие католические и протестантские приходы приняли решение «значительно снизить температуру или вовсе отключить отопление во время рождественской службы».

Обычно в церквях поддерживается температура 10 градусов по Цельсию. Но на фоне высоких цен на электричество общины могут сэкономить прилично денег, если перестанут так сильно отапливать свои молитвенные дома. Экономия составит 10% на каждый сниженный градус, а это от 1000 до 30 000 киловатт-час энергии в год, в зависимости от размера церкви, — поясняет агентство dpa.

Фото: Munich Matthias Balk/dpa/Global Look Press Многие немецкие церкви решили отключить отопление на Рождество

В евангелическо-лютеранской церкви в Северной Германии подсчитали: если бы температура во всех ее 1900 церквях, отапливаемых с помощью природного газа или мазута, снизилась хотя бы на один градус, то ежегодная экономия составила бы 240 000 евро. При этом охлаждение помещений не должно нанести ущерба инвентарю, например церковным органам.

А чтобы прихожанам было комфортно, им предлагают брать с собой грелки и одеяла. Часто одеяла раздают прямо в церкви. В последнее время разрешают даже приносить на литургию горячий чай. В некоторых церквях на скамьях есть подушки с подогревом. По данным Кельнского архиепископства, если обогревать с помощь подушек, а не воздушного отопления, можно сэкономить около 95 процентов энергии, — заключает издание.

Красота против пользы

А вот итальянцы не могут заставить себя полюбить полезное в ущерб прекрасному. В Риме разразилась буря из-за главной рождественской ели, установленной на площади Венеции — она включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. У основания дерева установили две гигантские солнечные панели. Они будут питать и гирлянды самой ели, и огни на соседней торговой улице Виа дель Корсо.

Это ноу-хау позволить снизить выбросы углекислого газа на 70 кг в день. Энергопотребление елочки составит 5,5 киловатт-час, которые будут самостоятельно вырабатываться фотоэлектрической системой. Казалось бы, замечательная идея. Но жители Вечного города, избалованные великой красотой, сочли, что панели уродуют ландшафт.

Фото: Stefano Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press Жители Рима любят протестовать возле рождественской ели на площади Венеции

Как пишет The Guardian, недовольство звучит не только на просторах соцсетей. Инсталляцией возмутился известный искусствовед, замминистра культуры Италии Виттори Сгарби. Он назвал ее «акционизмом в стиле Греты Тунберг».

Такие циклопические махины нельзя было размещать на такой монументальной площади. Можно было найти множество альтернатив, — заявил синьор Сгарби.

Кстати, римляне постоянно недовольны своей рождественской елью — это уже стало предметом шуток. В прошлом году дерево показалось им недостаточно пушистым. «Облезлая», «лысая», «уродливая» — как только ни обзывали несчастную елочку. Зато, утешали остряки, через ее редкие ветви отлично просматриваются достопримечательности Рима. Другие соотечественники заступались за символ Рождества. «Елка, не расстраивайся!», «Все равно ты классная», «Готов взять в жены такую красавицу!» — развлекались пользователи в соцсетях.