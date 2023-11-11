Взрыв прогремел в Центре приема мигрантов в Италии в 140 км от Рима Не менее 12 человек пострадали при взрыве в Центре приема мигрантов в Италии

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По меньшей мере 12 человек, в том числе дети, пострадали в результате взрыва, прогремевшего в Центре приема мигрантов в Италии в городе Сан-Лоренцо-Нуово в 140 километрах от Рима, сообщает новостной канал RAI News 24. По его данным, состояние некоторых оценивается как тяжелое.

По данным итальянского телеканала, взрыв произошел в ночь на 11 ноября. Префектура Витебро развернула оперативный центр для координации спасательных работ, пока полиция выясняет причины случившегося. Находящиеся в Центре обратились за предоставлением убежища.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в городе Рафах на Синайском полуострове вблизи одноименного контрольно-пропускного пункта на границе Египта и сектора Газа. Ответственность за случившееся взяло на себя военизированное движение «Хезболла». Там заявили, что осуществили пуск ракет по трем израильским позициям на границе двух стран в районе горы Дов на северо-востоке Израиля в знак солидарности с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль.

До этого стало известно, что 1 октября у здания МВД в Анкаре прогремел взрыв. Один человек пострадал. После этого силы безопасности Турции задержали 90 человек по подозрению в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в республике террористической. Спецоперация «Спящая ячейка» проводилась в 18 провинциях страны.