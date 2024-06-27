В центре Копенгагена потушили вспыхнувшее здание Министерства налогов Дании Крупный пожар в здании Министерства налогов Дании удалось потушить

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Пожарным удалось потушить крупное возгорание в здании Министерства налогов Дании в Копенгагене. Черным дымом заволокло район Кристиансхавн, расположенный на нескольких искусственных островах. Все сотрудники министерства были эвакуированы, в их числе — бывший лорд-мэр Копенгагена Фрэнк Дженсен, передает телеканал TV2.

По предварительным данным, возгорание произошло на крыше. Служба экстренной помощи Копенгагена заявила, что распространение огня удалось быстро остановить. В случае более крупного пожара была бы организована подача воды из гавани. На месте продолжают работать десятки экстренных служб. Они проводят аварийно-спасательные работы и оценивают ущерб.

Как сообщил эксперт по пожарной безопасности Ассоциации инженеров (IDA) Йенс Каствиг, в последнее время в известных датских зданиях произошло немало пожаров.

В апреле сгорело здание фондовой биржи в Копенгагене, недавно горели три здания Novo Nordisk , а теперь и Министерство налогов. Я надеюсь, что это совпадение, — заявил Йенс Каствиг.

Ранее стало известно, что причиной пожара в административном здании в подмосковном Фрязино стало искрение электросети. Погибли шесть человек. Задержаны были заместитель генерального директора ООО «Исприн» и представитель собственника здания. Их подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.