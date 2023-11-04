В центре Киева начался демонтаж советской звезды В Киеве на проспекте Победы начали демонтаж советской стелы

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В Киеве начался демонтаж советской звезды со стелы, установленной в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне на проспекте Победы, сообщает украинский Telegram-канал «Страна». В начале этого года мэр города Виталий Кличко заявил, что улицу переименуют в Брестский проспект.

Техника для проведения высотных работ уже начала снимать звезду, венчающую стелу. О дальнейшей судьбе памятника информация не поступала.

Ранее во Львовской области снесли четыре памятника советским воинам. Монументы были посвящены солдатам и летчикам СССР и находились в населенных пунктах Добросин, Великий Любень, Магеров и Коропуж. Всего с начала 2023 года в регионе снесли более 190 советских памятников и мемориальных досок.

До этого в Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. Около полугода назад в регионе был демонтирован еще один монумент ученому, который находился в селе Веселый Подол.

Закон о декоммунизации на Украине действует с мая 2015 года. Переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским и русским деятелям науки и культуры, военачальникам.