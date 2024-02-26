В центре Херсона прозвучали взрывы Глава администрации Херсона сообщил о взрывах в городе

Фото: t.me/dsns_telegram

Взрывы прогремели в центре подконтрольного Украине города Херсона, сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко в Telegram. Он призвал местных жителей не находиться на открытом воздухе.

Херсон под <...> обстрелом! Несколько взрывов прогремели в центре города. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам! — написал Мрочко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который включил новые регионы, а именно ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в Южный военный округ. Указ официально вступит в силу с 1 марта.

Ранее в Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, сделанные в первый день СВО в Херсонской области. Они сняты на трассе, ведущей к Каховской ГЭС. Сначала по ней проходит колонна ВСУ с гаубицами «Мста-Б», а через несколько минут за ней движется колонна российских сил с бронетехникой. Навстречу им следуют несколько машин ВСУ. Спустя время ситуация повторяется. Ни одна из сторон не предпринимает в отношении друг друга каких-либо враждебных действий. Предполагается, что российские силы стремились занять объекты, не отвлекаясь ни на что.