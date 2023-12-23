В центре Херсона прогремели взрывы «Зеркало недели»:в центре подконтрольного Киеву Херсона прогремели взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы прозвучали в ночь на 23 декабря в центре контролируемого властями Украины Херсона, сообщает издание «Зеркало недели». Подробности случившегося не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в этих районах не объявлялась.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Херсонской области. При этом никакой дополнительной информации о происшествии также не поступало. Указывалось, что тревожные сирены звучат в Винницкой и Сумской областях.

14 декабря сообщалось о том, что в Херсоне взрывы прозвучали дважды за сутки. Первый раз это произошло вскоре после полуночи, во второй раз — вечером. Подробностей случившегося не приводилось.

До этого украинские средства массовой информации сообщали, что взрывы прогремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным СМИ, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устьев реки Дунай.

Также сообщалось, что со стороны аэропорта Жуляны в Киеве прогремел мощный взрыв. Военкор Юрий Котенок отметил, что, по предварительной информации, был нанесен ракетный удар.