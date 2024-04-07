В центре Харькова прогремели взрывы В Центральном районе Харькова прогремело пять взрывов

Фото: ДСНС Украины

В Харькове прогремели как минимум пять взрывов, в городе вновь объявлена воздушная тревога, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, удары были нанесены по объектам, расположенным в Центральном районе города.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремело два взрыва. Градоначальник не уточнил, где именно они прозвучали и какие объекты оказались под ударом.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что сейчас есть три наиболее актуальных цели СВО: взятие Курахова для отсечения сил ВСУ на Угледарском направлении, окружение Харькова и Часова Яра, благодаря которому можно будет обеспечить дальнейшее закрепление в городах Донбасса.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские силы уничтожили иностранную систему противовоздушной обороны на территории аэропорта в Харькове. По его словам, удар был нанесен с помощью беспилотников «Герань».

Пророссийское одесское подполье ранее сумело уничтожить распределительный щит и обесточить украинскую воинскую часть на территории поселка Авангард. Также известно, что без электроснабжения остался цех, где производились БПЛА для ВСУ.