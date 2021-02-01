В центре французского города найдена коробка с отрубленной головой человека

https://static.news.ru/photo/c1ad9b5c-64a6-11eb-ac87-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В центре французского Тулона в картонной коробке обнаружена отрубленная человеческая голова.

По данным Ouest France, коробку выбросили из окна здания, рядом с которым её нашли. Около 15:00 (13:00 мск) 1 февраля полицейские начали рейд по окрестностям, в результате был задержан мужчина. Он был замечен у одного из окон здания, расположенного неподалёку, его руки были в крови.

Полицейские приехали в район, где позже была обнаружена коробка, в ночь с 31 января на 1 февраля из-за драки. Позже оказалось, что в квартире, где был задержан подозреваемый, проживают двое бездомных. Отрубленная голова принадлежала одному из них.

Центральная часть города, в частности, улица Гарибальди и площадь Лафайет, оцеплены полицией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестные жестоко убили 38-летнего мужчину из Новосибирска. Его отрубленная голова была найдена в пакете под окном одного из домов в Академгородке. По факту произошедшего местные правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом 5 января журналистам рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.