В центре французского города найдена коробка с отрубленной головой человека

В центре французского Тулона в картонной коробке обнаружена отрубленная человеческая голова.
По данным Ouest France, коробку
Полицейские приехали в район, где позже была обнаружена коробка, в ночь с 31 января на 1 февраля из-за драки. Позже оказалось, что в квартире, где был задержан подозреваемый, проживают двое бездомных. Отрубленная голова принадлежала одному из них.
Центральная часть города, в частности, улица Гарибальди и площадь Лафайет, оцеплены полицией.
Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестные жестоко убили 38-летнего мужчину из Новосибирска. Его отрубленная голова была найдена в пакете под окном одного из домов в Академгородке. По факту произошедшего местные правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом 5 января журналистам рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.