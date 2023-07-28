В центре Днепра прогремела серия взрывов Депутат Верховной рады Бужанский сообщил о взрывах в Днепре

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Серия взрывов прогремела в центре Днепра в пятницу, 28 июля, сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале. По имеющейся информации, инцидент произошел в 20:33 мск. Других подробностей на данный момент не приводится.

Днепр, взрывы. В центре очень слышно, — написал украинский парламентарий.

Власти города не комментировали информацию о взрывах. По информации украинских СМИ после взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев нанес удар по Таганрогу ракетой ЗРК С-200, которая была переоборудована в ударный вариант, ее сбили российские средства ПВО. В результате обстрела на город упали обломки, несколько зданий получили повреждения. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что после ЧП госпитализация потребовалась девяти местным жителям.

Спустя час с территории Украины была запущена еще одна ракета. В Минобороны заявили, что снаряд был перехвачен в районе Азова Ростовской области, его обломки упали в безлюдной местности.