В центре Берлина развернули лагерь в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/3607339e-9a9b-11eb-84fc-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Friedel via www.imago-images.de/Global Look Press

Активисты разбили палаточный лагерь в центре Берлина возле Бранденбургских ворот, чтобы поддержать Алексея Навального. Они требуют освободить оппозиционера.

Митингующие окрестили свои палатки «лагерем демократии», который должен привлечь внимание европейских политиков к проблеме политических репрессий в России. Они намерены пробыть там как минимум месяц, до 9 мая.

Также активисты требуют запретить строительство «Северного потока — 2» и закрыть вещание телеканала Russia Today.

Организаторы акции заявили, что в ближайшее время планируются выступления некоторых российских оппозиционеров, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Как писал NEWS.ru, ранее Россия обвинила власти Германии в том, что немецкие специалисты помогли оппозиционеру Алексею Навальному в работе над расследованием о поместье под Геленджиком, которое в фильме названо личной резиденцией президента РФ Владимира Путина.