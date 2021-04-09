В центре Берлина развернули лагерь в поддержку Навального

Активисты разбили палаточный лагерь в центре Берлина возле Бранденбургских ворот, чтобы поддержать Алексея Навального. Они требуют освободить оппозиционера.
Митингующие окрестили свои палатки «лагерем демократии», который должен привлечь внимание европейских политиков к проблеме политических репрессий в России. Они намерены пробыть там как минимум месяц, до 9 мая.
Также активисты требуют запретить строительство «Северного потока — 2» и закрыть вещание телеканала Russia Today.
Организаторы акции заявили, что в ближайшее время планируются выступления некоторых российских оппозиционеров,
Как писал NEWS.ru, ранее Россия обвинила власти Германии в том, что немецкие специалисты помогли оппозиционеру Алексею Навальному в работе над расследованием о поместье под Геленджиком, которое в фильме названо личной резиденцией президента РФ Владимира Путина.