В бундесвере оценили подлинность записи о бомбежке Крымского моста Welt: в бундесвере считают подлинной запись разговора офицеров о Крымском мосте

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

Запись, на которой слышен разговор высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту, является аутентичной, сообщило издание Welt со ссылкой на источники в бундесвере. По их словам, аудио уже «курсирует» среди сотрудников Вооруженных сил Германии.

Аудиозапись также курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная, — говорится в материале.

Речь идет о записи, которую ранее опубликовала редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что контрразведка Германии начала проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Журналист выразила сожаление, что «не ест попкорн».

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что соответствующая запись является позором Германии. По его словам, это уже не та страна, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы. Власти ФРГ полностью потеряли свое лицо, добавил дипломат.