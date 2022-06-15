В бундестаге заявили о губительности нефтяного эмбарго для Германии Член комитета бундестага Котре заявил о губительности нефтяного эмбарго для Германии

Член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что принятое ЕС частичное нефтяное эмбарго на поставки из России является губительным для Германии. По его словам, санкции наносят ущерб ФРГ, а не РФ, пишут «Известия».

Депутат сообщил, что Россия всегда была надёжным и недорогим экспортёром для Германии. И существовавшая на тот момент политика была беспроигрышной для всех. Котре отметил, что стране было бы желательно и дальше удерживать Россию в качестве поставщика ресурсов.

Нефтяное эмбарго, считает представитель бундестага, является губительной мерой для немецкой экономики. Страна уже сейчас испытывает ограничения в производстве из-за высоких цен на энергоносители.

Деиндустриализация Германии ускорится. Некоторые средние предприятия заявили, что им придется поднять свои цены на 20–30% из-за роста цен на энергетику и что это сделает их менее конкурентоспособными, чем иностранные компании, — пояснил политик.

С экономической точки зрения Германия не может обойтись без российского газа, добавил депутат. Альтернативы этим поставкам есть, но поиск новых экспортёров займет один — два года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на экономическом форуме Восточной Германии в Бад-Зарове заявил, что Германии необходимо в самом ближайшем будущем обрести независимость от поставок российских энергоносителей. По его мнению, страна «слишком долго и односторонне» полагалась на поставки топлива из РФ.