В бундестаге выступили против поставок тяжелого вооружения Украине Депутаты правящей в ФРГ СДПГ выступили против поставок тяжелого вооружения Украине

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Группа депутатов из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правительственную коалицию, призвала ЕС активизировать дипломатические усилия, чтобы создать условия для мирных переговоров конфликтующих сторон на Украине, сообщает Spiegel. Кроме того, парламентарии выступили против поставок Киеву тяжелой военной техники, чтобы избежать эскалации ситуации.

Нам необходимо как можно скорее прекратить огонь, это послужило бы отправной точкой для всеобъемлющих мирных переговоров, — говорится в заявлении.

Как уточняет издание, под обращением подписались несколько членов бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, бывший глава правительства Бремена Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

Ранее сообщалось, что ряд немецких оппозиционных политиков призвали прекратить выдачу виз российским гражданам. При этом некоторые предложили запретить въезд всем россиянам без исключения, другие выступили за лишение виз только тех лиц, кто связан с правительством России.

Так, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Деннис Ратке назвал невыносимым тот факт, что россияне отправляются в отпуск в Европу и там «тратят деньги, будто ничего не произошло».