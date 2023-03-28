В бундестаге указали на доказательство вины США в подрыве «Северных поток» Депутат ФРГ Котре: позиция Запада в ООН указывает на вину США в подрыве «Северных потоков»

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Отказ стран Запада поддержать в Совете Безопасности ООН российско-китайскую резолюцию о международном расследовании подрывов «Северных потоков» указывает на причастность США к этой диверсии, заявил депутат бундестага ФРГ от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. По его мнению, Запад стремится к тому, чтобы вина Вашингтона не получила огласки, передает ТАСС.

Решение воздержаться [при голосовании] четко показывает, что западные государства исходят из того, что трубопровод разрушили США. Если бы они исходили из того, что вина лежит на России, то одобрили бы [резолюцию], — цитирует агентство парламентария.

Депутат добавил, что причастность американской стороны к диверсии уже установлена, но Запад продолжает использовать тактику сокрытия. Ее отражениями являются как отказ от привлечения к расследованию России, так и «гротескные и абсурдные сказки о терактах с использованием парусной яхты».

Ране представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Германия попались на вбросе лжи о подрывах «Северных потоков», распространив в СМИ одинаковые версии произошедшего. По ее словам, ложные версии Вашингтона и Берлина были призваны отвлечь внимание от расследования диверсии, результаты которого опубликовал в феврале американский журналист Сеймур Хершем.