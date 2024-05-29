В бундестаге указали на «черты аутиста» у Шольца Депутат Штрак-Циммерманн: Шольц не способен объяснить немцам свои действия

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Олаф Шольц

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн указала на «черты аутиста» у немецкого канцлера Олафа Шольца, передает газета Neue Osnabrucker Zeitung. По ее словам, политик не способен объяснить гражданам свои действия.

Спустя три года я понимаю, что у него совершенно аутистические черты, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и того, что касается его неспособности объяснить гражданам свои действия, — сказала парламентарий.

Штрак-Циммерманн добавила, что до канцлера невозможно достучаться. При этом, по ее словам, Шольц, как и его предшественница Ангела Меркель, строит свою политику на том, что подстраивается под интересы общества.

Ранее Олаф Шольц призвал западные страны оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к миллиардам долларов дохода от замороженных российских активов. По его словам, Франция согласна с необходимостью таких мер.

До этого Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по российской территории. По его словам, пока нет причин для расширения зоны применения данного вооружения.