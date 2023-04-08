В бундестаге Шольца уличили в обмане о помощи Украине Депутат Дагделен уличила Шольца в обмане о совместных с США поставках танков Украине

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Олаф Шольц

Депутат бундестага Севим Дагдален заявила, что политика правительства ФРГ, которое идет на поводу у США и оружейных концернов, привела к единоличной передаче Берлином танков для Киева. По ее словам, Вашингтон обещал Германии, что такие поставки будут совместными, сообщает издание Jungle Welt.

Под давлением США федеральное правительство поставило на Украину танки Leopard, после чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена, — напомнила Дагдален.

Она считает, что Шольц ввел общественность в заблуждение, когда уверял в связанных поставках американских и немецких танков. Дагдален также согласилась с критиками канцлера, которые утверждают, что американцы «отсидятся» в стороне, пока Германия будет снабжать украинскую армию бронетехникой.