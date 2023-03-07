В бундестаге рассказали о ситуации со следствием по «Северным потокам» Немецкий депутат Эрнст: бундестаг не информируют о ходе следствия по «Северным потокам»

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Глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст заявил, что немецкие депутаты не получают информацию о расследовании диверсий на «Северных потоках». Такую ситуацию он назвал неприемлемой, сообщает ТАСС.

Мы не знаем, кто и как ведет расследование. Депутаты бундестага не получают информацию о процессе. Происходящее абсолютно неприемлемо. В конце концов, речь идет об атаке на энергетическую инфраструктуру Германии. Судя по всему, то, что до сих пор было выявлено в результате данного тайного следствия, является государственной тайной, — предположил представитель Левой партии.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре ранее заявил агентству, что ФРГ не получает от союзников данных по данному расследованию. Он указал на то, что Норвегия, Швеция и Дания не делятся с Берлином информацией о следствии и в Германии с этим ничего не могут поделать.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что создаваемый в Гааге Международный центр преследования за преступления против Украины не будет расследовать теракты на «Северных потоках». Он подчеркнул, что расследования ЧП на трубопроводах должны вести власти тех стран, которые оказались затронуты инцидентом.