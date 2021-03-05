В бундестаге раскритиковали антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/85e5ee14-7de5-11eb-8196-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага от фракции «Левые» Андрей Хунко заявил, что антироссийские санкции Евросоюза ещё больше усугубят противоречия в то время, как сторонам требуется сотрудничать, чтобы реагировать на глобальные вызовы.

Отношения ЕС с Россией достигли исторического минимума, о чём я очень сожалею. Недавние решения о санкциях, вероятно, ещё больше этому поспособствуют, — приводит РИА Новости слова немецкого парламентария.

Хунко отметил, что действия Европейского союза противоречат принципу верховенства закона и должны быть предметом разбирательства. Он также выразил надежду, что сторонам удастся преодолеть разногласия для совместного противостояния пандемии и другим вызовам времени.

Ранее депутат от партии «Альтернатива для Германии» Зигберт Дрезе также выступил с критикой новых санкций в отношении Москвы. По его мнению, новые санкции Евросоюза касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей России.

Санкции из-за ареста оппозиционера Алексея Навального против четырёх российских граждан Евросоюз ввёл в минувший вторник. В список попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

Как сообщал NEWS.ru, Норвегия присоединилась к санкциям, введённым Евросоюзом против России из-за ситуации с осуждённым на 2,5 года оппозиционером Алексеем Навальным. Страна собирается принять идентичные меры.