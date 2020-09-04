В Бундестаге призвали закрыть проект «Северный поток – 2»

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Председатель комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что власти Германии должны свернуть совместный проект «Северный поток — 2» в качестве реакции на инцидент с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Краеугольным камнем общей европейской стратегии должно быть незавершение «Северного потока — 2», — цитирует парламентария ТАСС.

По его мнению, «если „Северный поток — 2“ будет достроен, ставший последней каплей инцидент останется без последствий».

Рёттген призвал Париж и Берлин разработать единую стратегию политики в отношении России.

Речь о единой европейской стратегии по отношению к России будет идти только в том случае, если Германия и Франция откажутся от своих односторонних шагов, — добавил политик.

Норберт Рёттген, претендующий на пост председателя партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель — Христианского демократического союза, — ранее не раз выступал с критикой в отношении Москвы, отмечается в сообщении.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, другой кандидат на пост председателя ХДС Фридрих Мерц также настоял на заморозке «Северного потока — 2».

В Кремле призывы остановить работы по российско-немецкому трубопроводу назвали необоснованными эмоциональными речами.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Диагноз «отравление» поставили Навальному врачи из берлинской клиники Charité. Согласно их заключению, блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным.