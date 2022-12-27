В бундестаге призвали создать долгосрочную стратегию помощи Киеву Глава комитета обороны бундестага призвала создать долгосрочную стратегию помощи Киеву

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Председатель комитета обороны бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала федеральное правительство спланировать долгосрочную военную помощь Украине, заявив об этом в интервью RND. По ее словам, помощь должна доставляться превентивно туда, где она остро необходима: над реализацией такого решения Германия должна работать в тесном сотрудничестве с украинской армией и партнерами по НАТО.

Германия должна разработать сценарий со своими партнерами относительно продолжения поддержки [Украины] в ближайшие месяцы, — подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Она также отметила, что у Германии нет стратегии помощи Украине, а отклик на ее требования тех или иных видов вооружения стратегией являться не может. Между тем, по словам Штрак-Циммерманн, ситуация на Украине напрямую затрагивает в том числе и Германию, «если мы хотим продолжать жить в условиях свободы и мира в будущем».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти Германии ждут сигнала от президента США Джо Байдена о передаче Киеву танков Leopard-2. Он добавил, что решение о новых поставках танков и самолетов будет принято совместно. По его словам, Германия способна оказать помощь Киеву «в режиме реального времени». Климкин также назвал «сложной» ситуацию с поставками вооружений из других стран.