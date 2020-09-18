В бундестаге призвали не навязывать Минску «западное видение демократии»

https://static.news.ru/photo/0a9810ee-f9be-11ea-bcc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Депутат бундестага Германии, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что попытки навязать Белоруссии «западное видение демократии» могут привести к плачевным последствиям.

По его словам, стратегия Запада по отношению к Минску похожа на то, как Европа действовала в «процессах в Сирии, Украине, Ливии». Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Если посмотреть, к чему привели наши попытки экспортировать западное видение демократии в других странах, то выводы весьма плачевны, — отметил депутат.

По его словам, Ливия на сегодняшний день полностью разрушена, в Сирии идёт война и свирепствует голод, а на Украине жизнь «не стала лучше».

Поэтому несложно представить, что может ждать Белоруссию, — сказал он.

Гердт напомнил, что Минск всегда старался быть связующим звеном между Западом и РФ.

Теперь этот мостик взяли и обрубили с нашей стороны, — подытожил депутат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на данный момент в списке белорусских лиц, которые вошли в санкционный список Евросоюза, числятся 40 человек. Об этом сообщил инсайдер в Брюсселе.