В бундестаге призвали использовать «Спутник V» вместо AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/47abe688-918d-11eb-84dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина российского производства «Спутник V» является реально альтернативой препарату AstraZeneca из-за «опасных колебаний», связанных с его использованием. Об этом журналистам заявил член комитета Бундестага по здравоохранению Робби Шлунд.

Это опасные колебания. Вновь вакцинацию AstraZeneca пришлось остановить из-за случаев тромбоза. Я уже давно выступаю за имеющуюся альтернативу, а именно тестирование и использование «Спутника V». Всё больше федеральных земель поддерживают «Спутник», некоторые даже не хотят больше ждать одобрения EMA, — цитирует РИА Новости немецкого депутата.

Так Шлунд прокомментировал решение немецкого регулятора о том, что теперь препаратом производства компании AstraZeneca будут прививать только граждан старше 60 лет. Он отметил, что его партия «Альтернатива для Германии» давно предложила ряд решений в области здравоохранения, что, по словам парламентария, позволило бы избежать бедственной эпидемиологической ситуации и локдауна.

Ранее стало известно, что медики выявили в Германии более 30 случаев тромбоза в мозгу у вакцинировавшихся препаратом производства компании AstraZeneca.

Как сообщал NEWS.ru, вакцина AstraZeneca была переименована в Vaxzevria после того, как в Европе начали массово отказываться от её применения. Вакцина претерпела значительные изменения. Помимо названия, ей сменили маркировку и вид упаковки.