В бундестаге призвали Берлин закончить противостояние с Москвой ради газа Депутат бундестага Вагенкнехт призвала закончить конфликт с Москвой ради поставок газа

Германии необходимо отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Политик также поддержала демонстрации, вызванные ростом цен на топливо. По ее мнению, немецким гражданам необходимо выражать свое недовольство.

Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией — даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует — переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу, — сказала она.

Ранее заместитель председателя крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Карстен Линнеман заявил, что ФРГ может столкнуться с «обвальной рецессией» грядущей зимой. По его словам, этот процесс будет хуже, чем в пандемию COVID-19, поскольку затронет «сердце» экономики республики — бизнес.

Ранее стало известно, что 5 сентября начался протест против политики правительства ФРГ касательно цен на электричество и энергоносители в Лейпциге, крупнейшем городе Нижней Саксонии. На одной из центральных городских площадей собралось несколько тысяч человек. Протестующие требуют, чтобы «энергия и еда стали подъемными для всех».