В бундестаге признали окончание гегемонии Запада Депутат бундестага Дагделен: заканчивается гегемония ведущего борьбу с Россией Запада

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Депутат бундестага ФРГ от фракции «Левые» Севим Дагделен заявила, что страны Запада, преследуя неоколониальные цели в противостоянии России и Китаю, все больше изолируют себя от мира. К окончанию гегемонии Запада ведет и политика стран Глобального Юга, отметила член комитета бундестага по международной политике в статье, опубликованной изданием Junge Welt.

В своем противостоянии с Россией и Китаем администрация [президента США Джо] Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса, — подчеркнула Дагделен.

Она добавила, что США и их союзники требуют от стран глобального Юга участия в экономической войне против России и поставках оружия «для опосредованной войны на Украине». Однако большинство этих стран и их народов не хотят следовать курсом США и стран НАТО, считает депутат. По ее словам, они не присоединяются к антироссийским санкциям и держатся в стороне от украинского конфликта.

Кроме того, уверена Дагделен, идет все более активный отказ от доллара как мировой валюты. Расширение сотрудничества и интеграции стран Юга, определяет движение к многополярному миру, хотя НАТО еще пытается сопротивляться этому, заключила депутат.

Ранее обозреватель Михир Шарма в статье для Bloomberg заявил, что страны южного полушария ополчились на Международный валютный фонд (МВФ) из-за решения выделить Украине $15,6 млрд. Журналист отметил, что на протяжении 80 лет организация избегала кредитования стран, которые были вовлечены в конфликты.