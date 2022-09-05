В бундестаге признали, что Россия не вернет Крым Украине Депутат бундестага Вагенкнехт: россияне не отдадут Крым

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Нереалистичной назвала цель заставлять Россию отказаться от Крыма депутат немецкого бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. В интервью немецкому изданию t-online она напомнила, что РФ является и об этом не следует забывать. Принуждение может обернуться затяжной войной и сотнями тысяч человеческих жертв.

Если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели? — сказала депутат.

Она также отметила, что Германии следует самой решать, в каких вопросах поддерживать украинские власти. В частности, она подчеркнула, что Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны и это необходимо донести до первых лиц Украины. По мнению депутата, проведение переговоров между сторонами необходимо.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев назвал желание Украины вернуть Крым «пещерно-правовым пониманием». Он добавил, что Крым — это субъект России, который уже не станет частью Украины. Он призвал украинского лидера Владимира Зеленского «прийти в реальное состояние».