Немецкое правительство виновно в затягивании конфликта на Украине, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Как передает Junge Welt, политик полагает, что конфликт может закончиться ядерной катастрофой, которую может предотвратить только дипломатия.

Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию, сказала Вагенкнехт.

Депутат добавила, что экономическая война, развязанная правящей коалицией, не приносит мир Украине. По мнению Вагенкнехт, подобные шаги наносят больший вред Германии и мешают урегулированию кризиса. Кроме того, политик убеждена, что санкции «служат интересам Вашингтона».

Ранее действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал правительство ФРГ «поставить все на военную карту» и оперативно оснастить Вооруженные силы Украины всеми системами вооружений, включая боевые танки Leopard. Дипломат подчеркнул, что нынешняя реакция Запада на происходящее на Украине является недостаточной.