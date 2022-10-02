В бундестаге предупредили о риске ядерной катастрофы из-за Украины Депутат бундестага Вагенкнехт указала на угрозу ядерной катастрофы из-за Украины

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Немецкое правительство виновно в затягивании конфликта на Украине, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Как передает Junge Welt, политик полагает, что конфликт может закончиться ядерной катастрофой, которую может предотвратить только дипломатия.

Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию, — сказала Вагенкнехт.

Депутат добавила, что экономическая война, развязанная правящей коалицией, не приносит мир Украине. По мнению Вагенкнехт, подобные шаги наносят больший вред Германии и мешают урегулированию кризиса. Кроме того, политик убеждена, что санкции «служат интересам Вашингтона».

Ранее действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал правительство ФРГ «поставить все на военную карту» и оперативно оснастить Вооруженные силы Украины всеми системами вооружений, включая боевые танки Leopard. Дипломат подчеркнул, что нынешняя реакция Запада на происходящее на Украине является недостаточной.