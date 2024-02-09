В Бундестаге раскрыли, в чьих интересах действует правительство ФРГ Депутат Бундестага Котре предупредил о риске деиндустриализации из-за курса ФРГ

Правительство не действует в интересах Германии, а выступает в качестве «приспешника» США, заявил ТАСС депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре. По его мнению, диверсии на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» было бы сложно осуществить без поддержки Вашингтона.

Интересы Германии подвергались и продолжают массово торпедироваться. Но ее это устраивает. Она больше не хочет использовать газ и тем более российский газ. Со своей самоубийственной энергетической политикой она предполагает, что индустриальная страна может работать только на энергии ветра и солнца. Это совершенно неправильно и ведет к началу деиндустриализации, — сказал политик.

Котре также заявил, что критика интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является продолжением военной пропаганды. Он отметил, что отрицательная оценка призвана сделать невозможным мирный диалог.

По его словам, интервью не стало откровением для тех, кто интересуется Россией и ее политикой. Он подчеркнул, что там не было сюрпризов. Однако, считает Котре, задача журналистики заключается в том, чтобы проводить подобные мероприятия.