В бундестаге ответили на вопрос о совместной ядерной миссии членов НАТО

Совместная ядерная миссия стран — членов НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила на брифинге глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она напомнила, что Москва требует прекращения использования данной стратегии Североатлантического альянса на Западе, сообщает РИА Новости.

Она сохранится до тех пор, пока в России есть соответствующее вооружение, — сказала Штрак-Циммерман.

Она также считает, что «было бы хорошей новостью», если бы ряд международных договоров в сфере ядерной безопасности «были вновь активированы».

Ранее сообщалось, что El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Согласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.