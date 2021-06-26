В бундестаге оценили важность саммита ЕС с участием России

За поддержку саммита ЕС с участием президента России высказался лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла. Свою позицию он озвучил в интервью РИА Новости.

Конечно, хотелось бы, чтобы саммит ЕС был, такие саммиты уже проходили в прошлом, — сказал Крупалла.

Она также добавил, что подобные саммиты проходили в прошлом регулярно.

Также Крупалла считает, что Западу необходимо переоценить германо-российские взаимоотношения.

Я бы этого хотел. И буду рад, если ЕС это поддержит, — отметил депутат.

Ранее Германия и Франция предложили провести саммит Евросоюза с участием России. Однако большинство членов ЕС высказались против инициативы.

Прежде такие саммиты были регулярными, однако после 2014 года их проведение приостановилось.