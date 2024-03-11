В бундестаге объяснили утечку разговора офицеров бундесвера «операцией РФ»

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Члены комитета бундестага по контролю над деятельностью спецслужб объяснили «российской операцией» утечку разговора высокопоставленных германских военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus, говорится в сообщении комитета по итогам спецзаседания. В этой встрече в том числе участвовал министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает ТАСС.

Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации, — утверждается в заявлении.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал опубликованную запись позором для Германии. По его словам, это уже не та Германия, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы.

Запись была опубликована 1 марта главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Она утверждала, что разговор состоялся 19 февраля. Один из военных высказал мнение, что разбомбить Крымский мост ракетами Taurus можно, если использовать для пусков французский истребитель Dassault Rafale. Немецкий депутат от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер предположил, что факт слива телефонных разговоров затормозит поставки ракет Taurus ВСУ.