В Германии забеспокоились о будущем Европы после санкций против МосБиржи Депутат бундестага Котре: санкции против МосБиржи причинят ущерб Германии и ЕС

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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что санкции в отношении МосБиржи необходимо отменить, сообщили «Известия». По его словам, рестрикции причинят ущерб экономике ФРГ и других европейских стран.

Санкции должны быть отменены. Любое другое развитие событий нанесет ущерб именно Германии и Европе. Но нынешнее правительство этого не понимает, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, если Московская Биржа будет отрезана от евро, это сделает еще более проблематичным ведение финансовой деятельности организациями из Евросоюза. Так США смогут нажиться на сделках с ЕС, предупредил Котре. Депутат добавил, что санкционная политика Вашингтона вредит Европе, так как вытесняет с рынка местные компании.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте после введения санкций против финансовых институтов России. Парламентарий назвал американскую валюту токсичной и отметил, что Россия не единственная страна, которая решила от нее отказаться. Володин отметил, что доля «недружественных» валют на российском рынке в марте 2022 года достигала 84,7%. По его словам, этот показатель за два года снизился почти в пять раз — до 17,8%.