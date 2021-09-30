Власти Германии не продумали стратегии отказа от российского газа, что говорит о достаточной степени их нереалистичности. Такую точку зрения выдвинул в интервью газете «Известия» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте.

По словам парламентария, Германия нуждается в энергии, которая удовлетворит основные нужды. Для её получения можно использоваться атом, уголь, а также газ. Известные на сегодняшний день альтернативные варианты онованны на слабо продуманных планах и значит, они «относительно нереалистичны».

В то же время партии, выступающие за отказ от газа, не уточняют, как Германия сможет обеспечивать собственное энергоснабжение.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна достигнет газового нейтралитета к 2045 году, снизив зависимость от поставок голубого топлива, в том числе из России. В такой ситуации страна, по словам Меркель, «не будет идти ни по „Северному потоку — 2“, ни по газотранспортной системе Украины». Таким образом, Киев должен быть готов к подобным изменениям, предупредила канцлер.

Что касается Евросоюза в целом, то он намерен достичь газового нейтралитета к 2050 году. В связи с этим, через 25 лет поставки российского газа в Европу заметно сократятся или прекратятся полностью.

Ранее российский Минфин допустил катастрофическое падение спроса на нефть в мире.