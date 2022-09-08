В Букингемском дворце отменили смену караула

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Смена караула в Букингемском дворце сегодня отменена, сообщает Mirror. Ранее бывший корреспондент королевского пула «Би-би-си» заявил, что Британии нужно готовиться к худшему.

До этого в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоились здоровьем Елизаветы II. В частности, в заявлении говорится о том, что королеве рекомендовали находиться под наблюдением медиков. После этого все четыре ребенка британской королевы отправились в шотландский замок Балморал, где сейчас пребывает монархиня, пишет Guardian.

После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале, — сообщили в Букингемском дворце.

Спикер палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойл зачитал сообщение о состоянии здоровья королевы и выразил поддержку королевской семье.

Ранее историк-генеалог Станислав Думин заявил что в случае смерти британской королевы Елизаветы II существует определенный порядок действий. Первое, что произойдет — восхождение на престол нового монарха-преемника: ученый напомнил, как сама Елизавета II стала правительницей.