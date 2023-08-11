В Будапеште украинец убил венгра за $14 Украинец убил 49-летнего венгра в центре Будапешта и украл у него $14

Фото: police.hu

В центре Будапешта украинец избил 49-летнего венгра и украл у него $14, сообщается на сайте полиции города. Позднее пострадавший скончался от полученных травм. Правоохранители допросили подозреваемого и затем арестовали его. Злоумышленник не дал показаний.

По имеющимся данным, 30-летний Ференц Б., гражданин Украины, в ночь совершения преступления требовал деньги у жертвы, сидевшей на скамейке на площади Клаузал. Не получив денег, он жестоко избил 49-летнего мужчину, а затем отобрал у него пять тысяч форинтов (около 14 долларов — NEWS.ru), — говорится в сообщении полиции.

Правоохранительные органы отмечают, что украинца сопровождала женщина, которая наблюдала за избиением венгра, а потом пила вино со злоумышленником, которое было куплено на украденные деньги. Венгерская полиция завела дело на еще одного мужчину, которые не оказал помощь пострадавшему.

Ранее стало известно, что трое жителей польского города Бельск-Подляски жестоко избили 20-летнего украинца и его мать. Инцидент произошел в конце июля в центре города. Как выяснила польская полиция, группа поляков и украинец устроили «обмен мнениями», который закончился избиением «руками и ногами». Пострадавшему хотела помочь его мать, но местные напали и на нее.

На месте происшествия был задержан один из нападавших — нетрезвый 33-летний поляк. Просмотр камер видеонаблюдения позволил установить и задержать двух других злоумышленников. Ими оказались 42-летний мужчина и его 21-летний сын — также жители города. Теперь всем троим грозит до трех лет тюрьмы.