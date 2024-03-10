В Будапеште прошла инаугурация нового президента Венгрии В Будапеште состоялась инаугурация нового президента Венгрии Тамаша Шуйока

Фото: SZILARD KOSZTICSAK/EPA/TASS

Церемония инаугурации президента Венгрии Тамаша Шуйока в Будапеште

Церемония инаугурации нового президента Венгрии Тамаша Шуйока состоялась перед президентским дворцом в Будапеште. Он назвал служение Родине и нации своей самой большой честью, передает РИА Новости.

Я не планировал эту службу и не готовился к этой задаче. Но за годы я научился ценить неожиданные и непрошенные судьбоносные начинания. И если возникают ситуации, которые меняют судьбу и призывают к службе, нельзя уклоняться, — сказал Шуйок.

26 февраля парламент Венгрии избрал Шуйока новым президентом страны. Ранее он занимал должность председателя Конституционного суда республики. Избрание нового лидера состоялось в первый день весенней сессии. При голосовании все проправительственные депутаты выступили в поддержку его кандидатуры, что обеспечило ему победу уже в первом туре.

До этого венгерский парламент единогласно принял отставку президента Каталин Новак. Причиной стал скандал, разгоревшийся в Венгрии в начале февраля после того, как она удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений, совершенных директором учреждения. Его обвиняли в педофилии. Оппозиционеры потребовали от Новак подать в отставку, на что она ответила согласием.